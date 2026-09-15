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«Кринж» возглавил список раздражающих россиян слов

«Кринж» возглавил список раздражающих россиян слов

То, что ещё недавно казалось нормальной частью повседневной речи, теперь может вызывать у собеседника раздражение.

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