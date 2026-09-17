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Пятый канал

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Потерян счет: в США одобрили очередные антироссийские санкции

Потерян счет: в США одобрили очередные антироссийские санкции

За океаном одобрили дополнительные санкции против России. Палата представителей голосовала по законопроекту, соавтором которого был один из главных русофобов США Линдси Грэм* — покойный сенатор внесен в нашей стране в список террористов и экстремистов.

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