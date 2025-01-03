Выяснил реальный расход гибрида Seres M7: обещают литр на сотню, а что в реальности?

Первые холода пришли в центр России довольно поздно, но, как обычно, застали врасплох: на дорогах снежная каша, мой роскошный черный кроссовер укрыт плотным белым одеялом, в салоне колотун-бабай, руль ледяной… Я не сразу привык к тому, что у М7 нет кнопки пуска.