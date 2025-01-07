Скрытая причина, по которой США обогнали СССР в гонке за Луну

"Интеллект и воображение". Благодаря этому человеку СССР достиг новых высот — в прямом и переносном смысле © РИА Новости РИА Новости Шестьдесят лет назад Советский Союз значительно опережал Соединенные Штаты в космической гонке.
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