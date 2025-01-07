Политика как он...
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Политика как она есть

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Скрытая причина, по которой США обогнали СССР в гонке за Луну

Скрытая причина, по которой США обогнали СССР в гонке за Луну

"Интеллект и воображение". Благодаря этому человеку СССР достиг новых высот — в прямом и переносном смысле © РИА Новости РИА Новости Шестьдесят лет назад Советский Союз значительно опережал Соединенные Штаты в космической гонке.

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Комментарии
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Александр
Пошёл на хер,мудак сраный.
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4 час.
Александр
Мудило,это ты что ли большинство?  У тебя есть доказательства,что Гагарин в космосе был?
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4 час.
Дмитрий Бакланов
Русские на луне небыли, а грунт оттуда был доставлен.
Ответить
1 час.

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