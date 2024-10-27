SCS Software показала обновленные города Калифорнии в American Truck Simulator В течение пос...

SCS Software показала обновленные города Калифорнии в American Truck SimulatorВ течение последних нескольких лет наша преданная команда разработчиков усердно работала над оживлением одной из базовых игровых областей American Truck Simulator.
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