Депутат Миронов: Запад давно уже втянулся в войну с Россией

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов прокомментировал сообщение ФСБ о том, что пытавшиеся проникнуть в Брянскую область диверсанты, предположительно, были иностранными наемниками.
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