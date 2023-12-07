Весомые причины сделать «паузу» в жизни

К сожалению, жизнь современного человека напоминает ритм жизни зверька, который загнан в клетку. Сравнение с белкой в колесе – именно это высказывание чаще всего можно услышать от людей, у которых силы (как моральные, так и физические) на грани истощения, мозг отказывается работать и принимать правильные решения, отсутствует какое-либо желание (причем это характерно не только для рабочих процессов, но и для обычной повседневной жизни).