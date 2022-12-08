Адвокат Жеребенков: переговоры с США по Уилану продолжаются

Адвокат осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил РИА Новости, что РФ и США продолжают переговоры по возможному обмену его подзащитного в секретном режиме и защита только постфактум узнает, если он состоится.
Адвокат осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил РИА Новости, что РФ и США продолжают переговоры по возможному обмену его подзащитного в секретном режиме и защита только постфактум узнает, если он состоится.
Свежие комментарии