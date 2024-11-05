Увеличение экспорта молдавской продукции на рынок Саудовской Аравии обсудили  в Эр-Рияде

Об увеличении экспорта молдавской продукции на рынок Саудовской Аравии, особенно яблок, орехов, продуктов животного происхождения и косметики, говорилось во вторник, 5 ноября, в ходе встречи, проведенной в Эр-Рияде вице-премьером, министром иностранных дел Михаилом Попшоем с министром торговли Саудовской Аравии Маджид бин Абдуллой Аль-Кассаби, сообщает moldpres.