В Калуге поздравили педагогов с профессиональным праздником

На площадке Арена КТЗ прошло торжественное собрание, посвящённое Дню учителя. Педагогов, ветеранов и работников системы образования поздравили председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, заместитель главы Калуги Дарья Крыженкова и начальник управления образования Ольга Лыткина.
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