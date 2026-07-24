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Царьград

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Собянин объявил о создании мини-шаттла и квантового датчика

Собянин объявил о создании мини-шаттла и квантового датчика

В ОЭЗ "Технополис Москва" разработали два новых изобретения для космоса: мини-шаттл, выдерживающий возвращение в атмосферу, и квантовый датчик, анализирующий мельчайшие частицы.

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