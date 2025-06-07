Управляющие компании ЖКХ с 2026 года начнут подавать отчеты по-новому

Управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) с первого квартала 2026 года обязаны будут предоставлять жильцам отчеты о своей деятельности по единой форме, утвержденной Минстроем России.