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Суарес об уходе Неймара в «ПСЖ» из «Барсы»: «Это была ошибка. Ему нужно было оставаться с Месси, если он хотел стать лучшим»

Суарес об уходе Неймара в «ПСЖ» из «Барсы»: «Это была ошибка. Ему нужно было оставаться с Месси, если он хотел стать лучшим»

Бразильский форвард ушел в парижский клуб в 2017 году за 222 млн евро. «Мы [трио Месси – Суарес – Неймар] были очень хорошими друзьями.

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