Сильнейшая жара и грозы ожидаются 12 июня в Пермском крае

В Пермском крае ожидается самая сильная жара за последние месяцы. По данным метеорологов ГИС-центра ПГНИУ, уже сегодня, 12 июня, на большей части территории региона установится жара с максимальной температурой воздуха до +30.
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