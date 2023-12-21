Ну, что за попугай этот "орёл"!

Перед вами один из видов американских грифов – королевский гриф (Sarcoramphus papa). Назван он королевским из-за своего яркого наряда, так как по меркам кондора размеры он имеет весьма скромные, примерно в три раза уступая настоящему королю Анд.
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