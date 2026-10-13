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Европа устала от диктата Брюсселя? Германия и Италия ищут способ остановить Еврокомиссию

Европа устала от диктата Брюсселя? Германия и Италия ищут способ остановить Еврокомиссию

Европейские политики судорожно ищут способы не дать Брюсселю навредить национальным экономикам. Во время двухдневного саммита ЕС, стартующего уже в четверг, делегации намерены обсудить семилетний бюджет до 2034 года.

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