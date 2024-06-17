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Поставщик молочки из Вязниковского района работал на ржавом оборудовании

Поставщик молочки из Вязниковского района работал на ржавом оборудовании

Проверку на предприятии устроили сотрудники Россельхознадзора.Специалисты Россельхознадзора нашли нарушения у поставщика молочной продукции из Вязниковского района.

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