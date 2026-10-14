МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Россияне должны оплачивать коммунальные услуги до 15 числа. Об этом «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
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