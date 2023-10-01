Продюсер Дробыш заявил, что ненавидел Наташу Королеву в 80-х

Продюсер Виктор Дробыш заявил в шоу "Битва поколений", что ненавидел певицу Наташу Королеву в 80-х. Дробыш вспомнил, как параллельно с рок-группой "Санкт-Петербург" Королева "ворвалась" в эстраду с композицией "Желтые тюльпаны".