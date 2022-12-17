Россиянам дали советы, как не «нарваться» на контрафактный алкоголь в преддверии Нового года

Как правильно выбирать спиртные напитки в преддверии Нового года, рассказали глава центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Как правильно выбирать спиртные напитки в преддверии Нового года, рассказали глава центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
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