Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на фоне ареста японского журналиста в Сахалинской области заявила, что власти страны не занимаются шпионажем в России.
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