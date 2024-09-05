Московские НКО оказывают помощь тысячам жителей приграничных территорий

Пострадавшим оказывают всестороннюю помощь Московские НКО предоставляют товары первой необходимости, организуют помощь по уходу, оказывают психологическую поддержку и отправляют гуманитарные грузы в приграничные регионы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии