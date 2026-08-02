🚔 В Севастополе водитель ВАЗ сбил 8‑летнего мальчика на электросамокате ДТП произошло на проспекте Победы.
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🚔 В Севастополе водитель ВАЗ сбил 8‑летнего мальчика на электросамокате ДТП произошло на проспекте Победы.