Льюис Хэмилтон: «Разница колоссальная, машиной стало гораздо приятнее управлять»

Хэмилтон отметил прогресс «Мерседеса» в работе с болидом. Пилот «Мерседеса» подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, оставшись довольным улучшениями в работе и поведении машины: «Разница просто колоссальная – хотя бы с точки зрения того, насколько комфортно я себя чувствую за рулем болида.
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