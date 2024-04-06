Льюис Хэмилтон: «Разница колоссальная, машиной стало гораздо приятнее управлять»

Хэмилтон отметил прогресс «Мерседеса» в работе с болидом. Пилот «Мерседеса» подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, оставшись довольным улучшениями в работе и поведении машины: «Разница просто колоссальная – хотя бы с точки зрения того, насколько комфортно я себя чувствую за рулем болида.