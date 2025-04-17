Тайный визит инокини Василисы: как Екатерина Васильева прощалась с Добровольской

Последние два года поддержки: как Васильева молилась за умирающую Добровольскую.Инокиня Василиса (в миру - актриса Екатерина Васильева) тайно покинула монастырь, чтобы проститься со своей крестницей - народной артисткой Евгенией Добровольской.
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