Полицейские и волонтеры провели акцию «Стоп, мошенники!» в Спасске-Дальнем Приморского края

В рамках спецпроекта МВД России «Предупрежден, значит, вооружен» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Спасский» и члены Приморской региональной общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций «Прим Поиск», которую возглавляет член Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю Кристина Вульферт, провели акцию «Стоп, мошенники!», посетив общественные места и заведения торговли.