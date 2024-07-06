Avia.pro - СМИ ли Эпилог: Перестрелка на рассвете В сердце Питера, где небо часто затянуто серыми облаками, и каждая улица хранит свои тайны, разыгрался настоящий вестерн.
Питерский экшн: Гастарбайтеры устроили перестрелку у детского садика
Комментарии
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Владимир Гусев
Поймать обоих и застрелить при попытке оказания вооруженного сопротивления. И вообще я практически уверен, что незаменимые специалисты живыми не сдаются... И статистика это ДОЛЖНА подтвердить!
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15 мин.
Nikolay Zakharov
Не менты, а полицаи, и покрывать мигрантов будут до тех пор пока сами не сядут за взятки.
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14 мин.
Владимир Гусев
Вот именно что сядут, а надо в овражек и в затылок...
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13 мин.
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