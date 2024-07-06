Питерский экшн: Гастарбайтеры устроили перестрелку у детского садика

Владимир Гусев Поймать обоих и застрелить при попытке оказания вооруженного сопротивления. И вообще я практически уверен, что незаменимые специалисты живыми не сдаются... И статистика это ДОЛЖНА подтвердить!

Nikolay Zakharov Не менты, а полицаи, и покрывать мигрантов будут до тех пор пока сами не сядут за взятки.