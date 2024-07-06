Питерский экшн: Гастарбайтеры устроили перестрелку у детского садика

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Владимир Гусев
Поймать обоих и застрелить при попытке оказания вооруженного сопротивления. И вообще я практически уверен, что незаменимые специалисты живыми не сдаются... И статистика это ДОЛЖНА подтвердить!
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15 мин.
Nikolay Zakharov
Не менты, а полицаи, и покрывать мигрантов будут до тех пор пока сами не сядут за взятки.
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14 мин.
Владимир Гусев
Вот именно что сядут, а надо в овражек и в затылок...
Ответить
13 мин.

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