Смысл теряется – отношение к критически важным минералам необходимо пересмотреть Татьяна АрестоваТермин «критически важные минералы» настолько широко используется, что практически потерял свое изначальное значение.
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