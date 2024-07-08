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Shot: в Подмосковье задержали украинца, устроившего нарколабораторию на даче

Shot: в Подмосковье задержали украинца, устроившего нарколабораторию на даче

В Московской области сотрудники полиции задержали гражданина Украины. Предположительно, на даче он обустроил нарколабораторию и схрон, содержащий примерно 22 килограммов наркотиков, сообщил Telegram-канал Shot.

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