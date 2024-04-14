Игорь Николаев вывел жену на праздник: супруги выглядели траурно

Недавно Иосиф Пригожин отметил свой день рождения. На праздник он пригласил многих звезд отечественного шоу-бизнеса, в том числе среди гостей заметили недавно перенесшего операцию на сердце Игоря Николаева и его супругу Юлию Проскурякову.
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