Игорь Николаев вывел жену на праздник: супруги выглядели траурно

Недавно Иосиф Пригожин отметил свой день рождения. На праздник он пригласил многих звезд отечественного шоу-бизнеса, в том числе среди гостей заметили недавно перенесшего операцию на сердце Игоря Николаева и его супругу Юлию Проскурякову.