Infiniti готовит четыре новинки, включая электрический седан

Пока автомобили дебютировали в статусе шоу-каров: это электрический седан Vision Qe, кроссовер Vision QXe, подробностей о котором практически нет, кросс-купе QX65 и флагманский вседорожник QX80 Monograph.
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