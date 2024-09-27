Эксперт рассказал, в какое время года лучше покупать квартиру в Москве

О том, в какие сезоны выгоднее покупать недвижимость в Москве и когда девелоперы делают хорошие скидки, 27 сентября «Известиям» рассказал эксперт рынка недвижимости, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский.
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