Эксперт рассказал, в какое время года лучше покупать квартиру в Москве

О том, в какие сезоны выгоднее покупать недвижимость в Москве и когда девелоперы делают хорошие скидки, 27 сентября «Известиям» рассказал эксперт рынка недвижимости, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский.