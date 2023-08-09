Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

112 подписчиков

Даниил Фомин: «Я один из самых стабильных игроков РПЛ и сборной за последние 3 года. Стараюсь двигаться вперед вместе с «Динамо»

Даниил Фомин: «Я один из самых стабильных игроков РПЛ и сборной за последние 3 года. Стараюсь двигаться вперед вместе с «Динамо»

— После неудачного старта сезона что-то менялось в подготовке и тактике перед игрой с «Зенитом»? Или просто улучшали то, что не до конца работало в прошлых матчах? — Никаких разборов полетов не было.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх