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Царьград

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Генетики прочитали ДНК «вампирши» из Польши

Генетики прочитали ДНК «вампирши» из Польши

Учёные завершили комплексное исследование захоронения девушки, которую в XVII веке похоронили с серпом на шее и замком на ноге.

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