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Царьград

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"Детей заставляли вставать на колени, чтобы в них стрелять": что случилось на детской площадке в Челябинске

"Детей заставляли вставать на колени, чтобы в них стрелять": что случилось на детской площадке в Челябинске

Местные жители рассказали полиции о неизвестных с ружьем. В Челябинске полицейские задержали троих мужчин, которые устроили стрельбу во дворе жилого дома.

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