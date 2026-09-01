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Рекордное финансирование ИИ-инфраструктуры — IREN привлекла $2,4 млрд на Nvidia Blackwell Ultra

Рекордное финансирование ИИ-инфраструктуры — IREN привлекла $2,4 млрд на Nvidia Blackwell Ultra

Инфраструктурный фонд Blue Owl выделил крупнейшую на рынке сумму на закупку GPU нового поколения для дата-центра в Канаде Американский инфраструктурный фонд Blue Owl привлёк $2,4 млрд на покупку у Nvidia GPU для компании IREN.

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