Рекордное финансирование ИИ-инфраструктуры — IREN привлекла $2,4 млрд на Nvidia Blackwell Ultra

Инфраструктурный фонд Blue Owl выделил крупнейшую на рынке сумму на закупку GPU нового поколения для дата-центра в Канаде Американский инфраструктурный фонд Blue Owl привлёк $2,4 млрд на покупку у Nvidia GPU для компании IREN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым