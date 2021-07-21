БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

26 837 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гаражный кооператив ЛАДА
    Чесотка от "Семёрки" !! Очередная брехня от либерастов.Зачем Гитлер сокр...
  • Юрий Колобродов
    Для чего эти подробности? В фильме "Чапаев" тоже показана психическая атака войск полковника Каппеля, которой никогда...«Polizei-Division...
  • Дмитрий Литаврин
    Ну, а что Троцкий - тупее нынешних Чубайсов и ваучеризации? )))Как Англия в смут...

Жена и дочь Петлюры: что с ними стало после гибели атамана

Жена и дочь Петлюры: что с ними стало после гибели атамана

Главный атаман Украинской народной республики, эмигрировавший вместе с семьей в Европу, был убит в Париже в мае 1926 года.

Вернуться к статье
85
Обсудить
Александр Ляшенко
Бред несусветный: "отец, и мать общались с Лесей исключительно на украинском языке, читали ей произведения украинских писателей и даже одевали в традиционные украинские наряды. Поэтому неудивительно, что впоследствии, кЛеся Петлюра, стала известной украинской поэтессой.Ха ха ха!
Александр Ляшенко
Аноним с кликухой " БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ" ты,до того заумничался,что сам себя тупого.переплюнул Ничего глупее сегодня не попадалось.Ха ха ха
Александр Ляшенко
Смерть мужа, а потом и единственной дочери сильно подкосили Ольгу Афанасьевну. И через 18 лет, Ольга Петлюра.оказалась на том же погосте! Сильно подкосили,эфиоп анонима мать!А может вторую жизнь дали, или как аноним?
Роман Ударцев
Интересно, а ей снились русские, армяне, поляки и евреи, которых ее муженек убил? Или ОНА НЕ ЗНАЛА?
Дядя Саша Polichek
На хуа это всё здесь? Автора сея писанины - в хохляндию отправить!
Борис Тросницкий
Ну и что, что ственно? Муженек ее бандюга известный, а она-то кто такое, что б биографией ее интересоваться?! бабенок, что ли, на Руси разных мало?!
Владимир Eвтушенко
А зачем нам эта писанина о подонке и его родне?
Владимир Eвтушенко
Юрий Финкельштейн это Андропов, что ли?

Картина дня

наверх