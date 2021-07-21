Жена и дочь Петлюры: что с ними стало после гибели атамана

БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИПолитикаЖена и дочь Петлюры: что с ними стало после гибели атамана Главный атаман Украинской народной республики, эмигрировавший вместе с семьей в Европу, был убит в Париже в мае 1926 года.Вернуться к статье85НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛяшенкоБред несусветный: "отец, и мать общались с Лесей исключительно на украинском языке, читали ей произведения украинских писателей и даже одевали в традиционные украинские наряды. Поэтому неудивительно, что впоследствии, кЛеся Петлюра, стала известной украинской поэтессой.Ха ха ха!Александр ЛяшенкоАноним с кликухой " БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ" ты,до того заумничался,что сам себя тупого.переплюнул Ничего глупее сегодня не попадалось.Ха ха хаАлександр ЛяшенкоСмерть мужа, а потом и единственной дочери сильно подкосили Ольгу Афанасьевну. И через 18 лет, Ольга Петлюра.оказалась на том же погосте! Сильно подкосили,эфиоп анонима мать!А может вторую жизнь дали, или как аноним?Роман УдарцевИнтересно, а ей снились русские, армяне, поляки и евреи, которых ее муженек убил? Или ОНА НЕ ЗНАЛА?Дядя Саша PolichekНа хуа это всё здесь? Автора сея писанины - в хохляндию отправить!Борис ТросницкийНу и что, что ственно? Муженек ее бандюга известный, а она-то кто такое, что б биографией ее интересоваться?! бабенок, что ли, на Руси разных мало?!Владимир EвтушенкоА зачем нам эта писанина о подонке и его родне?Владимир EвтушенкоЮрий Финкельштейн это Андропов, что ли?Комментировать
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