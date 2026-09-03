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Вечерний Новосибирск

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Изобретательный новосибирец лишился прав за откидную рамку номера

Изобретательный новосибирец лишился прав за откидную рамку номера

Изобретательный новосибирец поплатился за откидную рамку для номера на своем авто. Подробности рассказали в управлении судебного департамента Новосибирской области.

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