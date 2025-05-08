Песни Победы в трамваях: кадеты и юнармейцы устроили флешмоб для нижнекамцев

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Надеждой Багаутдиновой В честь наступающего Дня Победы курсанты Татарстанского кадетского корпуса, а также юнармейцы 36-й, 37-й и 38-й школ города провели музыкальный флешмоб прямо в трамваях.
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