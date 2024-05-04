СМИ: Take-Two провела масштабные сокращения в издательстве Private Division Издательск...

СМИ: Take-Two провела масштабные сокращения в издательстве Private DivisionИздательский лейбл Private Division компании Take-Two уволил подавляющее большинство своих сотрудников в офисах в Сиэтле, Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Мюнхене.
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