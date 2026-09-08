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Мировое обозрение

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Первая квантовая ОЗУ на 8 ячеек: как физики избавили сверхпроводящие чипы от проблемы масштабирования

Первая квантовая ОЗУ на 8 ячеек: как физики избавили сверхпроводящие чипы от проблемы масштабирования

Сверхпроводящие квантовые компьютеры вплотную подошли к барьеру, который невозможно преодолеть простым наращиванием числа кубитов на чипе.

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