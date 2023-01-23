ВС РФ закрепляются на отбитых у противника позициях к западу от линии Сватово-Кременная

На фронте Сватово-Кременная в Луганской Народной Республике, который является одним из вероятных направлений наступления ВСУ, продолжаются артиллерийские дуэли.
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