Военное обозрение

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ВС РФ закрепляются на отбитых у противника позициях к западу от линии Сватово-Кременная

ВС РФ закрепляются на отбитых у противника позициях к западу от линии Сватово-Кременная

На фронте Сватово-Кременная в Луганской Народной Республике, который является одним из вероятных направлений наступления ВСУ, продолжаются артиллерийские дуэли.

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