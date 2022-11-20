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Отец Переса: «Ферстаппен ощущает горячее дыхание Чеко у себя на шее»

Отец Серхио Переса, Антонио Перес Гарибай, считает, что его сын – лучший напарник для Макса Ферстаппена в «Ред Булл», почти равный по скорости с чемпионом мира.

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