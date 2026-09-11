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Татар-информ

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Спектакль к 50-летию ПАО «КАМАЗ» показали в Набережных Челнах

Спектакль к 50-летию ПАО «КАМАЗ» показали в Набережных Челнах

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ» В театре «Мастеровые» прошел закрытый показ перед премьерой спектакля «Люди города Н» в постановке режиссера и соучредителя фонда «Живой город» Дианы Сафаровой и режиссера Ильнура Гарифуллина.

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