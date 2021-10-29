В Самаре нарушителям самоизоляции с COVID-19 грозят штрафы до 40 тысяч рублей

Управляющие всех микрорайонов Самары получают информацию о заболевших COVID-19 из медучреждений и вместе с сотрудниками правоохранительных органов производят поквартирные обходы с целью проверки того, как пациенты соблюдают режим самоизоляции.
Управляющие всех микрорайонов Самары получают информацию о заболевших COVID-19 из медучреждений и вместе с сотрудниками правоохранительных органов производят поквартирные обходы с целью проверки того, как пациенты соблюдают режим самоизоляции.
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