Российские спасатели продолжают оказывать помощь жителям Донбасса

Российские спасатели продолжают оказывать помощь жителям Донбасса

Спасатели МЧС России на территории ДНР, ЛНР продолжают аварийно-восстановительные работы. Проведен разбор завалов зданий на площади почти 105 тыс.

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