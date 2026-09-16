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Новости Липецка

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В Добром Липецкой области водитель «Форда» насмерть сбил пенсионерку

В Добром Липецкой области водитель «Форда» насмерть сбил пенсионерку

Пенсионерка погибла на месте, врачи не смогли помочь. Полиция выясняет обстоятельства аварии.Вечером 15 сентября в Добром около 19 часов на улице Ленина 63-летний водитель автомобиля «Форд» сбил 76-летнюю женщину.

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