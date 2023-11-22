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Военное обозрение

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Источник: Противовоздушную оборону участвующих в СВО десантных кораблей усилили ЗРК «Тор-М2КМ»

Источник: Противовоздушную оборону участвующих в СВО десантных кораблей усилили ЗРК «Тор-М2КМ»

Большим десантным кораблям ВМФ РФ, действующим в акватории Черного моря, усилили противовоздушную оборону с помощью зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2КМ".

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