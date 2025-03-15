В Крыму оценили вероятность дефицита воды

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Глава Крыма Аксенов заявил, что республике не грозит дефицит воды. Его слова передает РИА Новости. «По состоянию на 10 марта общий объем воды в водохранилищах Крыма составляет 156 миллионов кубометров», — сообщил Аксенов.