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20 мая 2025 г. в Бобруйском ЦСМС прошло торжественное мероприятие ко Всемирному дню метрологии.

20 мая 2025 г. в Бобруйском ЦСМС прошло торжественное мероприятие ко Всемирному дню метрологии.

Грамотами и благодарностями Бобруйского центра стандартизации, метрологии и сертификации за плодотворную и добросовестную работу в связи с празднованием Всемирного дня метрологии награждены работники предприятия.

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