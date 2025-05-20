20 мая 2025 г. в Бобруйском ЦСМС прошло торжественное мероприятие ко Всемирному дню метрологии.

Грамотами и благодарностями Бобруйского центра стандартизации, метрологии и сертификации за плодотворную и добросовестную работу в связи с празднованием Всемирного дня метрологии награждены работники предприятия.
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